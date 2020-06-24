民進黨今天中執會，身兼黨主席蔡英文總統致詞時，主動提到廢除考試院及監察院的問題指出，大法官釋字632號解釋裡有說明，總統有提名監委的義務，立法院也必須同意權的審查，監察院尚未修憲廢除前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查。

至於未來如果透過修憲廢除考監兩院，總統說，機關權責的移轉、相關的配套作為及過渡的設計，都必須有審慎的規劃，希望國會在進行修憲程序的同時，能夠有細部完整討論。

據轉述，總統在講完後，看了一眼黨團總召柯建銘，柯建銘「收到」後，立即點頭回應。

民進黨今中執會，民進黨發言人顏若芳轉述黨主席蔡英文致詞主動提到，近來考、監提名的事情確實在台灣社會引起討論，尤其是廢除考、監這件事情上面。

她說，廢除考、監是民進黨一貫的主張，近日看到在野的政黨也都有相同的主張，樂見這樣的發展，雖然廢除考監需要透過修憲，而且還需要經過公民複決的工作，推動需要一段時間，也需要高度民意的共識，我們歡迎在野黨一起來談，在國會裡面凝聚共識一起來推動憲政改革。

另外，對於監院提名，蔡英文重申，陳菊當然不需要什麼擋箭牌，他們的提名就是為國家舉薦適合的人選，同時實現超越政黨、化解對立的價值。

她說，陳菊長期以來對於進步價值的支持及貢獻有目共睹，另外，也親身經歷過威權時代，也受過壓迫。但是即便再大的壓力，甚至於失去自由，都不改對人權的堅持跟投入。

蔡英文說，陳菊從政以後，不論是在中央或是地方任職，政績都非常好，行政經歷更是難能可貴，從各方面考慮來講，都是一個適當的人選。

(中時 )