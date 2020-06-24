受到太平洋高壓及西南風沉降影響，全台14個縣市都出現高溫燈號，出門一下就快被烤焦，民眾紛紛留在室內開冷氣，讓用電量創下史上第三高。

台電指出，24日因各地高溫炎熱，最高用電量出現在下午14點15分，尖峰用電達到3716.95萬瓩，不僅創下今年及歷史6月份用電量新高，更一舉衝上歷年用電量排名第3名。

台電表示，儘管今日用電量創新高，備轉容量仍有408.65萬瓩，備轉容量率約10.99%，維持供電充裕的綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到209.5萬瓩，穩定挹注尖峰用電。

台電也呼籲，為因應夏季用電尖峰來臨，台電會努力做好機組維護並妥善調度，以滿足民眾用電需求，也呼籲全民一起節約用電，共同努力確保夏季供電順利。

2020年用電量排名：(截至6/24)1.6/24 3716.9萬瓩 (今天)2.6/23 3684.7萬瓩3.6/22 3662.7萬瓩4.6/19 3634.0萬瓩5.6/17 3616.0萬瓩

歷史6月用電量排名：(截至2020/6/24)1.2020/6/24 3716.9萬瓩 (今天)2.2020/6/23 3684.7萬瓩3.2020/6/22 3662.7萬瓩4.2020/6/19 3634.0萬瓩5.2020/6/17 3616.0萬瓩

歷年用電量排名前10高：(截至2020/6/24)1.2019/7/17 3738.3萬瓩2.2018/8/01 3735.1萬瓩3.2020/6/24 3716.9萬瓩 (今天)4.2019/7/16 3692.6萬瓩5.2018/7/31 3690.6萬瓩

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