大陸長江三峽大壩上下游出現的水災，災情急速擴大。大陸國家應急管理部24日表示，今年以來洪澇（豪雨造成的洪水與淹水）災害已造成全國26個省市區1,122萬人次受災，當前長江流域全面進入主汛期，防汛抗洪已進入「關鍵階段」。

據大陸國家應急管理部官網發布，截至6月23日，今年以來的洪澇災害導致657.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需緊急生活救助；9,300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積86.1萬公頃；直接經濟損失241億元人民幣。

大陸國家應急管理部23日沒有公布最新的死亡失蹤統計數字。截至6月13日，全國今年以來的洪澇災害已造成63人死亡失蹤。

陸媒報導，大陸中央氣象台今（24日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警。報導指出，長江流域6月進入主汛期以來，南方經歷了5輪強降雨過程。截至24日，中央氣象台已經連續23天發布暴雨預警，相當於暴雨預警幾乎天天見。

報導稱，強降雨已導致貴州、廣西、湖南、江西等地出現洪澇等災害。預計24日貴州東南部、廣西北部、湖南中部、江西中部等地局部地區會有大暴雨。

報導指出，20日以來，西南東部至長江中下游地區降下暴雨，重慶、四川、貴州等12省（區、市）58條河流發生超出警戒線以上洪水，16條河流發生超出保證水位的洪水，3條中小河流發生超出歷史紀錄的洪水。

報導引述中國水利部信息中心副主任劉志雨指出，預計接下來長江中下游、珠江流域西江、淮河、太湖等可能發生超警洪水，部分中小河流可能發生大洪水，「防汛形勢嚴峻」。

(工商 )