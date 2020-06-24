高雄前市長韓國瑜遭罷免下台，引發民眾不滿，其中時代力量高市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中、與民進黨桃市議員王浩宇成為連署罷免對象。而粉絲專頁「罷免王浩宇」也宣布新設的士校連署服務站地點，而正式營運時間預定為本週五。消息曝光後，網友則是紛紛留言表示，「士校來一波千人連署吧」、「加油，中壢不需要製造對立的議員」。

「罷免王浩宇」粉專指出，罷王總部官方認證士校連署服務站提前運作，感謝店主響應罷王行動(見義勇為)，今(24日)起罷友們可以前往索取第一階段連署書回家填寫(每人限領3張)，數量有限，但尚未提供收取連署書服務。

「罷免王浩宇」粉專指出，正式營運時間預定為本週五，屆時可以現場連署及收連署書，士校連署服務站地址為中壢區同慶路275號，週四端午節休息一天，每週一公休。

消息曝光後，引起許多網友討論，有人說「加油」、「迫不急待求成功」、「大家加油！把垃圾完全清除」、「大家加油！把垃圾完全清除」。

(中時電子報)