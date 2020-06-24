美國經濟在新冠肺炎疫情摧殘過後，似乎慢慢走出陰影，但美國最大小企業協會「全美獨立企業聯盟」(NFIB)調查報告指出，美國政府雖從3月底至今推出總計超過150兆元新台幣，企業與美國家庭獲得大量補貼，讓美國5月份非農就業數據格外亮眼，指出這波反彈僅是短期現象。

據《CNBC》報導，美國政府先是在3月底推出2.2兆美元(約65兆元新台幣)的紓困「關懷法案(Cares Act)」，允許重新聘僱遭放無薪假以及被裁員的美國中小型企業，能夠獲得工資保障計畫（PPP）補助，這使得從3、4月的失業人口累積突破2100萬人，但仍有250萬人在5月重新獲得工作。

NFIB調查指出，這些獲得PPP或是經濟損失災害貸款（Economic Injury Disaster Loan Program）企業，在未來12個月有47%機率須要獲得更多財政支援，56％受訪單位透露，明年需要最多5萬美元的援助，27%受訪單位認為需要10萬美元援助。

調查報告顯示，有14%接受PPP貸款企業，會在資金耗盡後解僱勞工，有近50%會開除1~2人，31%會開除3~5人，有12%會開除10名以上的勞工。由此可見，美國5月份就業數據亮眼可能是在財政政策刺激下的短暫反彈。

就目前美國政府每周提供的失業救濟金，已經額外多出600美元，但該計畫將在7月底到期，無論是企業或是個人都有可能在短期內再度面臨補助金斷供的危機。

美國政府為防新冠肺炎持續衝擊美國人基本生活，美國眾議院在5月通過3兆美元(88.6兆元新台幣)的「英雄法案（HEROES Act）」，美國聯邦政府也放寬PPP核銷規定。

(中時電子報)