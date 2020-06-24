愛紗與Ivan一邊遛狗一邊聊天。（《時報周刊》提供）

37歲女星千田愛紗（愛紗）去年2月因演員前夫周洺甫（豆腐）外遇，結束不到3年的婚姻。上周六初愛紗出席記者會才表示「身邊有不錯的朋友」，閨蜜小柔也幫腔喊話「可以給追了」，今《時報周刊》爆出愛紗與高䠷熟男的牽狗情，對此經紀人回應「兩人以前就是朋友，才剛萌芽的階段」，意即認戀，問對方有到愛紗家過夜？經紀人澄清「沒過夜，關係還不至於」。

愛紗月初被周刊拍到與高䠷熟男Ivan在自家公園約會，她深夜11點多穿著T恤、綁著馬尾，一身休閒裝扮，抱著法鬥愛犬Hana與帶著帶著白色米克斯犬Ivan在公園約會，愛紗經紀人表示兩人都是愛狗人士，彼此會照顧對方的狗，也很喜歡戶外運動，「長期相處下來久了，話題越來越多」，戀情屬於剛萌芽的階段。據悉，Ivan年約46歲，是雙胞胎名模張珈禎、張珈瑜的哥哥，目前他除了台北的餐酒館「窩台北」，還在墾丁經營三合院民宿，事業有成，平常也喜愛衝浪等戶外運動。

問及上周六愛紗回答的「身邊有不錯的朋友」意指Ivan？經紀人回應：「追她的人比較多，比較起來，Ivan比其他人機會多，我有問愛紗，她覺得現在『很自在很開心』，希望大家給予這段關係一點空間」。

(中時 )