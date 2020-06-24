高雄人近期發起罷免多位泛綠民代活動，其中罷免時力高市議員黃捷的連署突破2.1萬份。對於外界好奇，罷免真正理由是什麼，「鳳山清捷隊」發言人、本身也是高雄鳳山人的徐尚賢表示，他個人認為「罷免黃捷」有5大理由。

「罷黃捷」堅持5大理由？鳳山年輕人吐真實心聲。(影/比特王出任務)

今年30歲的徐尚賢近日接受Youtuber《比特王出任務》專訪，被問及「為何要罷免黃捷？」，第一，他認為，黃捷先前為了批韓，為了一己之私，不惜在議會扮小丑，斷章取義的質詢，就是為了襯托她自己，請問，這樣的做為夠公義、夠是非嗎？發起罷免難道有什麼問題嗎？罷免總部只是盡百姓應該要做的事情。

第二，黃捷身為一位高雄市議員，真的有心於市政嗎？他認為，自己不是北漂族群，生長、工作都待在高雄，但他沒看過一位市議員這麼高高在上，竟然把高雄巨蛋說在前鎮，但高雄人都知道是在左營，這有損高雄形象，難道是合理的嗎？

第三，黃捷在面對任何事情，都有很嚴重很嚴重的「雙重標準」，他舉例，過去黃捷批韓市長無心在他的職位上，去做別的事情，但黃捷自己從高雄不斷跑到台北的電視台錄製政論節目，這不也是一個不務正業的議員，若「只許州官放火，不許百姓點燈」，還堪為一位民意代表嗎？

第四，黃捷過去在臉書公開發文，「募集防裝物資，台灣後勤撐香港」，她身為中華民國的公職人員，這些舉動是否企圖製造兩岸對立、衝突，造成台灣的安危？罷免總部是希望台灣不要受到無謂的傷害，只能發動罷免。

第五，黃捷先前曾表示，「罷免方不要發起罷免了再找理由，好像本末倒置了」，徐尚賢進一步解釋，「罷免總部上網徵求罷免理由，是因為罷免總部要實踐讓人民參與公民運動的價值」，黃議員難道不覺得這說法，是污辱人民神聖的使命嗎？

對於罷免案，黃捷22日則在臉書回應，「最近紛紛擾擾，我也提醒自己不要被影響，專心問政、勤奮服務才是重要的」。

據《公職人員選罷法》規定，黃捷罷免門檻，以鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻需要1%，約2900多份；二階連署門檻需要10%，2萬9千多份；三階罷免投票，通過門檻需要7萬多人。

(中時電子報)