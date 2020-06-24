女團甜美演繹戀愛歌 曾之喬嬌喊老公不要看

偶像女團養成節目《菱格世代DD52》播出後收視成績相當亮眼，第三集主題為「我們的第一首主打歌」，52位正選選手分為「風暴黑桃」「粉紅梅花」「雪鑽石」「烈焰之心」四團進行公演，今年升格人妻的藝人曾之喬也加入飛行導師陣容講評表演，看到「粉紅梅花」團穿著制服演唱戀愛歌曲，她不禁透露，滿腦子都是以前和初戀男友的回憶，差點忘記自己已婚，現場還跟新婚老公辰亦儒道歉，希望他不要看這集！

曾之喬看完「粉紅梅花」團的首次主打歌公演，表示很想哭很懷念，因為自己出道的時候也是穿著制服，看著小女孩們一起練習知道她們其實很辛苦，自己非常感同身受。

《菱格世代DD52》當中平均年齡只有18歲的「粉紅梅花」穿著制服出場，演唱戀愛歌曲「告訴你一個秘密」，整齊劃一的動作加可愛的表情，曾之喬表示很想哭很懷念，因為自己出道的時候也是穿著制服，看著小女孩們一起練習知道她們其實很辛苦，自己非常感同身受。

《菱格世代DD52》當中平均年齡只有18歲的「粉紅梅花」穿著制服出場，演唱戀愛歌曲「告訴你一個秘密」，整齊劃一的動作加上可愛的表情獲得導師們的高度讚賞。

楊丞琳一樣讚賞粉紅梅花團的整齊團結，更佩服團員們甜美可愛的表情，她表示要做出自然又可愛的表情太難了，連她自己女團時期都做不出這麼萌的表情。潘瑋柏也說自己是第一次看制服表演，渾身起了雞皮疙瘩，他開玩笑的說這應該就是初戀的感覺。

《菱格世代DD52》全台首創偶像女團養成節目，每週六晚間08:00-10:00中天綜合台電視播出，敬請鎖定。

(中時電子報)