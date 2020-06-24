在基富通平台上的「好享退-全民退休投資專案」，儘管近期全球投資市場歷經一波大震盪，基富通表示，但以退休準備為目的的這9檔基金，有97％參與好享退的投資人都續扣款，並有近4萬參與民眾多呈現正報酬，不論績效或波動度都維持一定的水準。

「好享退」的投資顧問公司美世(MERCER)指出，作退休準備，基金的波動及風險控管很重要，基金長期穩定度尤其重要。另外，投信業者也認為投資人布局不僅要看短期表現，也要看長期績效， 基金穩健表現才符合退準備的目的。

基富通董事長林修銘表示，經歷今年初全球的大震盪，不少投資人手上的部位都出現超過3成的跌幅，對許多人來說也是檢視自己布局的好時候。以退休準備來說，除了追求報酬率外，更重要的是風險控管，其重要性更凌駕在績效之上，因為退休準備動輒10年、20年，對年輕人來說甚至可能是長達30年的長期投資，因此除了報酬率，波動度的重要性更為優先。

林修銘指出，好享退推出至今將近一年，在大環境充滿不確定下，有高達97％以上參與的投資人都持續扣款，也凸顯投資人對此商品的青睞，目前好享退每月總扣款金額達3.5億元，在近4萬個持續扣款的投資人中，多數目前投資報酬率為正。當初好享退的成立初衷就是為了解決國人退休準備不足、不知該如何準備的問題，因此推出的產品也都經由專家嚴選，不僅在投資上除了對績效有設定指標外，對風險(波動度)也有一定的標準。

林修銘表示，過去多年來主管機關一直在推動定期定額、長期投資的正確理財觀念，由於好享退是以連續兩年不間斷投資為目標，而這次市場大震盪也讓很多好享退的投資人因為紀律的持續投資，參與了市場的反彈，而沒在市場最恐慌的時候貿然出場。

群益投信投資長李宏正表示，市場愈是波動劇烈，就愈凸顯退休理財定期定額策略的重要性，投資人更應該以紀律投資來因應不可知的市場，建議投資人除了依據自身的風險承受度選擇相對應的基金產品外，也提供投資人兩個退休理財定期定額的攻略，第一就是不停扣，尤其當市場經歷大跌後，也表示是相對低點，若能持續扣款，以過去歷史經驗來看一年後都有不錯的表現；第二是加減碼，當價格相對低的時候加碼，強化獲利動能，價格高時不追高，降低投資風險，但最重要的還是長期的紀律投資，才能達到定期定額的投資目標。

(工商 )