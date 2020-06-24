因為合庫是幸福企業，老董鼓勵女兒也來報考自家銀行。合庫金董事長雷仲達在24日股東會後受訪時談到員工福利時滿意的指出，合庫先前已獲評比，在各金融業所有非主管的員工福利薪資排名上，合庫拿下第一，平均年薪有百萬元以上的行情，為此他甚至鼓勵女兒來報考合庫，因為福利真的好，讓身為爸爸的他，放心讓女兒加入這個大家庭。

合庫新進人員一年的年薪都有70至80萬元，至於GM或是MA等儲備幹部，更有百萬元以上的年薪；雷仲達指出，很多金融業的平均薪資因為夾雜超高薪的高階主管薪資，因此未能真正反映基層員工的薪資概況，但合庫則是一般行員就有平均百萬年薪以上的行情。

也因此，他笑說也鼓勵就讀公衛科系的女兒報考合庫成為合庫員工，看以後能否加入合庫所推動的長照、安養等相關業務的服務。

當前政院、財政部督促公股銀行加入「振興國旅」行列，對此雷仲達受訪時也表示，這一塊將結合員工福利一起進行：「從7月起至12月每月都會有活動，而且希望能北、中、南區域平衡也兼顧！」包括上半年因為疫情而無法舉辦的理財育樂營、員工策勵營，以及信託、房貸、壽險等績優員工獎勵活動，亦將陸續開辦。

向來高度重視合庫發展退休安養相關業務的雷仲達也在受訪時指出，合庫以房養老業務市佔率已超過40％穩坐第一，安養信託亦連續三年拿到金管會評比績優，未來也將打造合庫為「安養信託第一品牌」，從以房養老、信託、基金、信用卡、保險等多項業務的結合，作到「退休安養一條龍」服務。

(工商 )