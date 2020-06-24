（『畢業不是終點，用畢業設計作品與世界對話，開啟人生新里程』圖／樺晟集團提供）

後新冠肺炎來臨，根據最新調查指出，這一屆畢業生的就業意願創近八年新低！值此之際，由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、成功大學建築學系、天津大學建築學院、華南理工大學建築學院、台灣都市計畫學會、樺晟集團、皇延創新股份有限公司等七大單位主辦，大同鋁業股份有限公司與老虎牙子贊助舉辦的「第八屆TEAM 20建築與規劃新人獎」，首次改為線上舉辦比賽，並擴大邀請東南亞地區、歐美國家的建築學院加入，比賽規模更勝以往！盼藉此拋磚引玉之舉，讓更多建築系畢業生才華被世界看見。

本獎項之所以取名為TEAM 20，是希望建立一個傾聽青年建築人的聲音並促進建築圈全方位交流的平台，搭建與世界接軌的舞台，支持不同背景的產學青年展現他們的想法與才華，學校所學能為未來的職業生涯發展建立新起點，並促進建築與規劃領域的交流與發展。讓二十世代青年的新銳視野可以被看見聽見。

自2013年以來舉辦至今，累計參賽件數已超過600件以上，許多建築系畢業生一生一次的畢業設計作品都因此比賽而得以保存下來，對建築與規劃系學生或建築相關業界人士來說，都是難能可貴的資產。今年「第八屆TEAM 20建築與規劃新人獎」邀約近百所海外學校，把觸角擴及到世界各地，參賽作品更可能突破以往百件左右的數量，盛大可期。

值得一提的是，為讓比賽更富國際觀、公平性與代表性，歷年來的TEAM 20建築與規劃新人獎的評審團都是廣邀世界各地名校教授以及在建築領域有傑出表現的代表參與。今年的評審陣容更是涵蓋了來自印尼、馬來西亞、越南、葡萄牙、摩洛哥、墨西哥與厄瓜多的青年建築師，其中有位來自印尼的DDAP Architect創辦人- I Ketut Dirgantara，還曾擔任過實境居家節目改造的評審。

至於台灣評審部分，則有設計三天蓋出可拆解回收的負壓病房的九典建築師事務所建築師張清華，她的名字是台灣公共綠建築的同義詞，北投圖書館、花博新生三館與國家圖書館南部分館等，都是出自她之手。近百位堅強的評審團陣容，讓參與此項比賽猶如建築系畢業生的奧斯卡獎，入圍即是肯定。

第八屆TEAM20建築與規劃新人獎，已於6月1日開始接受線上報名和提交，本競賽考量建築與規劃領域的廣泛性、尺度及內容的差異，為了能更深度探討並公平進行評選，本競賽特別設立「建築設計」及「城鄉規劃」兩組分別進行評選。提交截止日期為6月30日。歡迎畢業生踴躍參與!替自己找一個向世界發聲的出口!更多詳細資訊，請參閱TEAM20活動網站，網址為:https://www.team20.org/

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