桃園市某高中5日發生校園鬥毆案件，學生因為蒸便當引爆衝突導火線，三年級

許姓男學生，持手機錄下30名到教室挑釁的學生，未料引起對方不滿，遭打的滿臉是血，甚至引發腦震盪。受害及目擊學生想報警，卻遭校方制止，讓學生直呼太誇張，學校竟想息事寧人。

鬥毆事件起因1名高三女學生要到其他班級蒸便當，但因過了午休時間，教室門被上鎖，氣得找就讀職業類科的男友及同學共30人，找該班值日生討公道，引發兩班學生激烈爭吵。

職業類科男學生一群人，在當天下午又去找許生，許不堪其擾，持手機錄下過程，卻讓對方更為火光，圍著許生一輪猛K，同班曾生在旁頻緩頰，卻被抓去撞牆，毆人一方見許生血流不止才停手，受傷兩名學生被送往保健室治療。

校方回應，教官為避免再釀圍毆事件，才會出面制止，希望雙方能夠冷靜，避免事端擴大，事後也向教育局說明，並緊急召開學生事務會議做出處理。楊梅警方表示，當日確有接到校內鬥毆報案，派員到校內處理糾紛，目前雙方家長同意和解撤告。

(中時 )