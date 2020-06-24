林正義首次致歉元配 離婚再娶因為兩場夢。

命理師林正義近日首度在鏡頭前向元配道歉，原來是因為他小時候就被算會有「三妻四妾」，所以很抗拒結婚，但還是逃不過命運，即使結婚了，仍有女生找上門，他也首度在鏡頭前向元配道歉，「因為她是零缺點，問題是出在我」。

林正義日前在《新聞挖挖哇》透露，因為小時候祖父拿自己的命盤給他看，上面寫「三妻四妾」，但他很鐵齒，就想說不要娶就好，所以很不想結婚，「所以我為什麼會學命理，是因為那一件事讓我很困擾」。

但他還是躲不了命運，20幾歲時仍和元配結婚，也生了2個孩子，但到他33歲時，桃花大爆發，屢屢有人想介紹女兒給他，即使他表明已婚，對方甚至願意出錢讓他離婚，為了破解「三妻四妾」命格，他和元配假離婚又再結一次婚。

未料，有一名小他19歲的女子從國外回來，她在網路和林正義妹妹認識，當看到林正義照片後，她立刻說「我夢見跟他結婚，我一定要跟他結婚」，恰巧林正義元配也夢到自己是周朝皇后，卻遭妃子陷害，而那名妃子就是那名女子，為了避免被害，元配決定和林正義離婚。

之後林正義就跟小19歲女子結婚，離奇的是結婚後，女子開始發達，自己的運也變好，兩人去登記的當天，短短15分鐘就進帳200萬，可是在一起6年後，還是離婚了，他也感嘆本來學命理是想跟命拚了，「其實你要逃過命是有困難的」，因為它一直出招給你，自認婚姻他還沒修練成功。

(中時電子報)