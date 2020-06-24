高雄市首座食物銀行倉儲轉運中心啟用，民間社團成立迷你食物銀行，共同照顧弱勢家庭。（林瑞益攝）

高雄首座食物銀行倉儲轉運中⼼24日啟用，同時，民間社團共發起成立22個迷你食物銀行。衛生福利部政務次長蘇麗瓊感謝慈善團體、立委等人的幫忙，發揮愛心與關心，照顧更多需要幫助的民眾。台灣食物銀行聯合會理事長方荷生也以台北的經驗勉勵大家，透過家訪，可以幫助更多人，成就孩子的未來。

這座食物銀行倉儲轉運中⼼位於大社區，面積200坪，高雄市慈善團體聯合總會說，依照過去幾年執行經驗來看，此倉儲轉運中心有足夠空間與設備儲存物資，避免物資因為儲放的問題，造成浪費。估計可以造福10萬人次的弱勢家庭。

社福團體還聯合民間人士，分別在高雄市東、西、南、北、中成立22個迷你食物銀行。特地出席記者會的民進黨立委林岱樺說，目前她的選區已經有4個迷你食物銀行的據點，希望請各代表到她的選區做評估，把這幸福鍊拓展到社區，讓周邊好朋友感受到社會溫暖。

方荷生指出，因為疫情關係，台北有很多餐廳休息，但農夫種出的蔬菜，時間到了要根除。透過農糧署與一些人式的連結，每周可以分享12至15噸青菜。農糧署想要給中小學生加菜，這些蔬菜放到餐桌上，小朋友有青菜吃，浪費則變成廚餘。以他的經驗，還要加上家訪，可以發現民眾的問題，解決問題。

(中時 )