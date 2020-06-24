新冠肺炎疫情肆虐下法務部的國際司法合作展開「心手相連計畫」，部長蔡清祥對全世界各國20個司法機關首長發函問候，並捐贈3萬多片醫療口罩給司法人員防疫，獲得熱烈的回應與感謝，蔡清祥表示，當初發出問候函的小動作，沒想到能引發這麼大的迴響，讓最沒有爭議的司法外交順利推展。

法務部從5月起辦理「心手相連計畫」由蔡清祥以親筆信發函全球各國包括英、德、波蘭等共20個司法機關、國際組織的首長表達問候，感謝平常司法互助案件的貢獻及付出，並主動詢問布口罩及口罩套等防疫品的需求，表達法務部會盡量協助提供。

包括全美州檢察長協會及史瓦帝尼、聖露西亞等國家或國際組織都提出需求，由於6月起口罩解禁，法務部協調外交部，捐贈醫療用口罩給國外司法人員防疫，目前全美州檢察長協會及史瓦帝尼司法部都已收到口罩，捐贈聖露西亞內政國安暨司法部及檢察總署的口罩也在運送途中。

蔡清祥表示，司法外交是最無爭議的，國際犯罪在疫情期間沒有停止，國際合作同樣沒有停止，經由捐贈口罩防疫，讓司法合作伙伴更緊密，共同達成合作執法打擊犯罪的目標。

(中時 )