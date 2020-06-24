加拿大女製片人阿普里爾(April Butler)曾拍攝一部紀錄片《My Father's Young Fiance 》，以她73歲老父親為主角，紀錄爸爸迎娶一名23歲女孩的荒謬故事，因為是年齡相差大的「祖孫情」，她一開始還以為是開玩笑，得知是真有此事後，她轉懷疑老父親遭到網路詐騙，而待阿普瑞爾越深入了解始末，發現等待她的是不堪的內幕。

外媒報導，阿普里爾的爸爸在跨國婚戀網上邂逅一名年輕女子Girlie，他們網聊2個月，男方就決定飛到菲律賓見她，過不久還宣布兩人訂婚，阿普里爾認定爸爸受騙，打算要在婚禮上揭開騙局，同時製作一部「歐美老男人為何熱衷娶東南亞年輕女孩」的紀錄片。

於是她開始了觀察Girlie的旅程，其實第一印象是Girlie個性溫柔大方，手藝很好，感覺能好好照顧爸爸，但阿普里爾仍覺得這是騙局，因為Girlie實在太年輕，才23歲，未婚夫簡直是她的阿公輩，「我不能讓這樣的人操控我爸爸」，認定女孩一定是看上爸爸的錢，為了移民加拿大，才會攀上老爸爸。

阿普里爾也造訪Girlie的老家，果真如她所想的貧窮，問了菲律賓朋友，對方也說很多歐美老男人愛來菲律賓娶嫩妹，據悉Girlie的爸媽一開始反對婚事，但見到阿普里爾的爸爸後，覺得他可靠，才點頭讓女兒出嫁。

然最讓阿普里爾納悶的，是老爸爸早就破產多年，至靠退休金過活，是要怎麼把到嫩妹的？之後她得到一個機會跟Girlie單獨聊天，才得知老爸騙Girlie自己是億萬富翁，是加拿大生意人，承諾每個月給她500加幣(約台幣1萬)以及150加幣的學費(約台幣3200元)，這讓阿普里爾大感愧疚，把真相告訴Girlie，然Girlie當下大哭，但之後竟說仍要結婚，更扯的是，Girlie謊報年齡，她才17歲，是個女高中生。

阿普里爾得知事件全貌後，立刻要求父親修正這荒謬的錯誤，讓這個未成年女孩回到她的家，繼續完成學業，但父親竟然不肯，大發脾氣說親生女兒介入他的婚姻、破壞他們的幸福，73歲老父親竟將騙婚異國女高中生當作理所當然，不覺得自已有錯，甚至不惜斷絕父女關係，讓阿普里爾不禁擔心，因此堅持拍完、推出紀錄片，覺得類似的故事，一定不僅發生在她家。

(中時電子報)