美國和俄羅斯於22日至23日在維也納開啓新一輪核軍控談判。而美國方面未經中國大陸同意，在會場擺出了大陸國旗。美方而後批評大陸未參與會議，引發中美外交官在推特展開罵戰。

美國總統軍控事務特使馬歇爾·比林斯利22日發推特稱，維也納會談即將開始，中國沒有出現。中方依然躲在秘密長城後發展核力量。儘管如此，我們還是將繼續與俄羅斯會談。比林斯利還發布了一張擺放大陸國旗的會議室照片，但卻使用了錯誤的大陸國旗。

對此，大陸外交部軍控司司長傅聰即在比林斯利推文下回復稱，多麽怪異的場景！未經中方同意在談判桌上懸掛中國國旗！祝New START延期好運！想知道你還能有多LOW？

大陸外交部軍控司官方微博也於22日日晚間引述俄媒消息稱，美俄維也納會談現場沒有大陸國旗。美方起先確實在桌上擺放了大陸國旗，遭到了在場俄方人員反對。最後美方同意撤走大陸國旗，但在撤走大陸國旗前拍攝了照片。

「New START」即爲美俄2010年簽署的《新削減戰略武器條約》，該條約旨在限制美俄兩國部署的核彈頭和運載工具數量，將於2021年到期。美俄《中導條約》去年失效後，《新削減戰略武器條約》成爲兩國間唯一的軍控條約。此次維也納會談將討論是否延長該條約。

此前，美國近來意欲把大陸拉入美俄軍控談判。但陸方態度一直很明確，那就是無意參加中美俄三邊軍控談判。

(旺報 )