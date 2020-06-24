詹女在包包內放置水果刀及板手，要進入台中司法大廈，在入門通過Ｘ光機檢查時，遭值班法警發現，她坦承不諱，胡言亂語妄稱她是台中地方法院院長，外交官上司叫她殺人，並反覆表示「我要殺人」等語，精神狀況異於常人，台中地院依違反《社會秩序維護法》裁罰3千元。

詹女在今年3月10日上午8時許，在包包內放置長29公分的水果刀及39公分的鐵材厚實扳手，進入台中司法大廈，在入門處通過Ｘ光機檢查時，遭值班法警發現，通知警方到場查獲。

詹女在警詢時坦承不諱，但是她神狀況異於常人，胡言亂語指稱她在台中地方法院當院長，外交官上司叫她去殺人，而當院長就是要殺人，並反覆表示「我要殺人」等語，警方將她依違反《社會秩序維護法》移送審理。

台中地院簡易庭法官考量，詹女知道自己攜帶水果刀及板手等行為，且清楚水果刀及板手可以傷人生命，但精神狀況顯然異於一般常人，並欠缺現實感及病識感。此外，水果刀及板手均非前往法院開庭或旁聽所需工具，且均可作為攻擊他人的武器，具有殺傷力的器械。且詹女反覆表示：「我要殺人」等語，顯見有濫用水果刀及板手傷害他人生命目的，有危害社會安寧之虞，裁罰新台幣3千元。

(中時 )