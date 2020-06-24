財政部關務署基隆關表示，關務署已於今年2月7日公告修正「預報貨物通關報關手冊」出口篇有關「原倉重新報關」的內容，刪除原退關作業流程須符合特殊情況，例如颱風封港、船隻擱淺趕潮水或出港駛離而不再進港裝櫃等限制，業者未來在行政作業上可更為簡便。

基隆關進一步說明，若業者想要申請退關貨物在原倉重新報關出口，貨物輸出人或報關業必須檢附出口貨物退關、註銷報告單，並填寫申請書。

如果海關查驗屬實，且業者貨物仍存於原倉者，通常會核准辦理，業者只需要拿海關核可、申請書副本，即可向倉儲業辦理。

(工商 )