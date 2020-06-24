原倉重新報關限制放寬 外貿企業有利多 16:452020/06/24 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署基隆關表示，關務署已於今年2月7日公告修正「預報貨物通關報關手冊」出口篇有關「原倉重新報關」的內容，刪除原退關作業流程須符合特殊情況，例如颱風封港、船隻擱淺趕潮水或出港駛離而不再進港裝櫃等限制，業者未來在行政作業上可更為簡便。 基隆關進一步說明，若業者想要申請退關貨物在原倉重新報關出口，貨物輸出人或報關業必須檢附出口貨物退關、註銷報告單，並填寫申請書。 如果海關查驗屬實，且業者貨物仍存於原倉者，通常會核准辦理，業者只需要拿海關核可、申請書副本，即可向倉儲業辦理。 (工商 ) #報關 #貨物 #原倉 #財政部關務署 #基隆關 也許您會感興趣 財經熱門新聞 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 大逆襲…華為突圍劍橋！川普政府爆北京驚人陰謀 - 財經 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 月底有大逃殺？ 專家驚曝美股百億資金賣壓來襲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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