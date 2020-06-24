企業實習是校園學子接軌社會、邁入職場前的橋樑，元大人壽為了讓保險相關科系的學子更了解保險公司之運作，自2014年起即與大專院校合作，提供學生實習機會。除了可到有興趣的部門實習，預先了解工作內容，元大人壽為了讓這些即將就業的新鮮人更瞭解保險公司的全貌，而不只是工作片段，更推動「實習生保險素養養成計畫」，除了工作歷練，更期許這些年輕生命瞭解到保險的本質，未來可將保險業存在的價值和保險真正的功能，在國人保障普遍明顯不足之背景下，幫助自己和親朋好友建立起正確的保險觀念，建構自己的人生保障。

元大人壽自2019年第3季即針對內勤實習生展開為期10個月、共計20堂的保險素養課程，邀請了公司內主管及6位具備MDRT（Million Dollar Round Table百萬圓桌）資格之高績效壽險顧問來擔任講師，結合作業端與銷售端，讓實習生們認識保險公司。每一張保單都是保險公司對保戶的承諾，每一張保單都是從壽險顧問在第一線瞭解客戶的需求後，經由投保、核保、製單、寄送保單等流程，在各個部門與壽險顧問相互緊密合作下，方能將保單順利送到保戶手中，提供一份安心長久的保障。除了說明保險公司的運作，更提供課堂學習，透過家庭財務安全與風險管理、保障缺口分析、解決方案、個案研討、稅務實務等面向，讓學員及早認識風險、強化保險保障觀念，讓這群未來的社會菁英除了對自己選擇的保險業有更深刻的認識，對自己的職涯發展多一份篤定。

在「實習生保險素養養成計畫」課程的結業典禮上，許多學員都給予正面的肯定。有學員表示，這系列課程就是元大人壽經營理念「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」的展現，不但可以幫助自己辨認人生中的各種風險；也有學員表示，在課程中透過他人故事之分享，讓自己深刻體會到保險的重要性，也瞭解保險的功能就是保障。

還有一位學員表示，在上完課後才發現保險業與他原本的認知有落差，保險行銷這份工作之精神所在是在還沒有任何意外或變故發生前，就先為客戶打造最全面的保障，以彌補風險發生時的損失，協助客戶完成人生財務規劃及解決擔心的問題。

元大人壽多年來持續聚焦於保障型與高齡化商品，持續開發滿足國人生活、醫療、照護需求之保障型商品，強調保險商品應回歸保障本質。未來，元大人壽也將持續配合主管機關政策、推動保障型商品發展，展現元大人壽永續經營的決心，以呼應元大人壽「保險保障、永續經營、社會安康」的企業核心價值。

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