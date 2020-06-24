中職統一獅將於7月4日舉辦「美國日！紅不讓！」活動，特別邀請重量級球星王建民擔任開球嘉賓、郭泓志掄棒打擊，國內女裁判劉柏君擔任主審，為當天的象獅戰揭開序幕。

由美國在台協會、台南市政府與統一獅共同合作舉辦「美國日！紅不讓」主題活動，將於7月4日在台南棒球場登場，慶祝美國244週年獨立紀念日。

獅隊請來了曾在美國職棒發光發熱的球星共襄盛舉，2005年王建民首度在美國職棒（MLB）出賽，2006、2007年連續2年拿下美國職棒單季19勝。王建民現為中信兄弟客座教練。

與王建民同為台南人的郭泓志在2005年9月2日首度在美職出賽，更是台灣第1位在美職出賽的左投。2007年郭泓志曾以投手身分上場擊出全壘打，為台灣球員在美職的第1支全壘打，因此獅隊的美國日才由郭泓志擔任打擊手。

擔任裁判的劉柏君是首位獲得中華棒協認證的女性裁判、也是首位在全國性賽事執法的女主審，她在2015年曾到美國裁判學校（Harry Wendelstedt）受訓，2019年獲得國際奧會女性與運動獎世界獎座。

(中時 )