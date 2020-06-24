網紅「館長」陳之漢今年2月23日在直播時說若包機回台導致疫情蔓延，要殺國民黨員，其中2名國民黨員看到直播後，認為遭受恐嚇，提起危害安全告訴；新北地檢署認為，陳之漢只是假設情境，但並非真要對他人不利，全案處分不起訴。

陳之漢今年2月在疫情爆發時，在直播中討論中國的國人包機返台議題，說道「你要人權就是這樣，回來大家一起死嗎」、「我絕對人帶著，拿刀拿槍去你每一個國民黨，我一定找出來把你敲把你他X的亂棒打死」。

此舉引發胡姓、陳姓國民黨員受驚，對陳之漢提出恐嚇維安告訴，檢方也介入調查。

陳之漢指出，自己在直播中是針對當時新冠肺炎疫情做出評論，認為若讓台商包機返台恐造成疫情破口，對主張支持包機返台的政黨不滿而已。

新北地檢署認為，陳之漢並未提及胡姓、陳姓2名國名黨員，且雙方互不認識，無任何可聯繫方式，並具體針對2人恐嚇，且陳之漢當時的話語都是假設包機回台可能發生的情形，非明確恐嚇，今日處分不起訴。

(中時 )