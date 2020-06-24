號稱可以「用眼神殺人」的英國知名男星湯姆哈迪（Tom Hardy），過去在《黑暗騎士：黎明昇起》與《猛毒》等多部作品當中，都是以蒙面形象現身，讓他因此被觀眾封為「蒙面男神」。這回他在最新主演電影《疤面教父》當中，竟然罕見地卸下偽裝，化身史上最惡名昭彰的黑幫教父，更不惜「自毀外貌形象」，以發福又邋遢的造型讓觀眾耳目一新。

本片描述「美國黑幫教父」艾爾卡彭的傳奇人生，湯姆哈迪在片中的精采演技，更是讓監製勞倫斯班德（Lawrence Bender）大讚：「湯姆是他這代當中，最好的演員之一！」值得一提的是，湯姆在演完《猛毒》之後，還因為身材太過精壯，讓導演喬許特蘭克（Josh Trank）無奈透露：「我們得幫他增重！」

好萊塢最不愛露臉的演技派男星湯姆哈迪，近年接演的電影，幾乎都把臉遮好遮滿！他最出名的角色就是《黑暗騎士：黎明昇起》中的反派「班恩」，在片中戴著面罩，僅靠一小塊額頭與眉眼，營造出反派角色帶來的震懾感。之後在《瘋狂麥斯：憤怒道》也是以鐵面形象現身，直到《敦克爾克大行動》更戴起飛行面罩，僅靠雙眼讓人感受到他爆發的演技；甚至在漫威的《猛毒》當中，整張臉都被蓋好蓋滿。看到湯姆哈迪那麼愛蒙面演出，粉絲也紛紛開玩笑護航偶像：「湯姆哈迪太帥了，他不把臉遮住，我們會沒辦法專心看電影！」

而這位好萊塢最擅長遮臉的男人，這回竟然罕見地甩掉臉上的遮蔽，在新片《疤面教父》中化身史上最惡名昭彰的黑幫教父，詮釋艾爾卡彭的暴戾無情，更不惜「自毀外貌形象」，以發福又邋遢的造型讓觀眾耳目一新。這也讓本片監製勞倫斯班德在看完他的演出之後，對他力讚：「湯姆是他這代當中，最好的演員之一！」

值得一提的是，《疤面教父》製作團隊花費整整一年時間，與化妝師進行充分討論，更嘗試多次不同妝髮，以確保能呈現出卡彭的外型與容貌。湯姆哈迪在拍攝期間，每天更得坐在化妝台前，耗費四小時完成他的特效化妝，還得在腹部纏上多層道具，以營造出卡彭臃腫的身形。導演喬許特蘭克對此表示：「事實上，湯姆哈迪在演完《猛毒》之後，他的身形變得十分精壯，甚至因為太嚴格執行飲食控制，還變瘦了一些，我們只好用這種方式幫他增重！」《疤面教父》將於7月10日於全台盛大上映，欲知本片最新消息，請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。

(中時 )