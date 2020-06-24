民進黨今中執會客家部主任周江杰以「2016、2020年客庄選票分析暨未來行動方案」為題專案報告。周列出的竹苗跟花蓮客庄有19個鄉鎮，2020比2016年大選，民進黨不論在總統還是立委得票反而退步；身兼黨主席的蔡英文總統裁示，客庄選區的經營是要全面性、長期部署，未來中央黨部在佈局、提名策略上，應採取更為靈活的作為，積極培養人才，給予資源挹注。

周江杰報告建議，過去民進黨在客家票數不高，基層反映不僅要經營，也要提前部署2022地方選舉，現在就要開始準備，因此列出客庄有19個鄉鎮非常艱困。

周江杰表示，主要原因是，這19個鄉鎮是黨公職人數太少，可以說幾乎沒有黨公職，因此組織、社運、原民、婦女部及網路社群中，要用個人斜槓概念、組織要用交叉活化，因為光是靠客家部，無法照顧那麼大範圍。

此外，民進黨今天中執會，會中通過審查2020年第十九屆中央執行委員暨中央評議委員選舉參選人資格案。

(中時 )