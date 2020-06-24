曾與帝寶名媛李珍妮交往的「衣架大王」陳友亮，被控對女網友強吻、襲胸、舔耳。陳男先前開庭喊冤，覺得自己可能被設局，但台北地院不採信，今依強制猥褻罪起訴判刑1年，可上訴。

女網友指控，她在交友軟體Tinder認識陳男，去年5月17日陳男約她出來，並開著黃色賓士跑車來接她，載她去吃早餐、買菜，卻在車上對她毛手毛腳，希望兩人能交往，她知道陳男有女友，因而拒絕，陳男竟強壓她強吻、襲胸、摸大腿。

女網友並提出簡訊紀錄，證明當天斥責陳男：「為什麼覺得我應該要任你襲胸、親吻、摸大腿？我已經一直跟你說停、不要、夠了！你有尊重過我嗎？」且女網友左耳也確實驗出與陳男DNA型別相符的唾液，檢察官因此依強制猥褻罪起訴陳男。

陳男之前到北院開庭，庭後受訪表示，他確實有親吻女網友，但沒有毛手毛腳；辯護律師也說，女網友的耳朵還驗出其他人的DNA，「至少有3個人」，懷疑女網友設局陷害陳男。

不過，因女網友偵審期間對於事發經過的敘述一致，沒有重大歧異，且陳男載女網友到家後，女網友不顧下著大雨匆忙下車，連剛買的菜都沒有拿，反應有些異常，且女網友傳簡訊質問，陳男第一時間未否認，合議庭認定犯行，依強制猥褻罪判刑。

(中時 )