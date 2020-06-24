暑期旺季來臨，今年又逢疫情，宅經濟當道，國內遊戲廠商積極備戰，遊戲大作陸續進入上市前的準備階段。網龍(3083)自製研發的MMOPRG手遊《黃易群俠傳M》今日啟動「群易相挺」事前登錄活動及封測程式預先下載，遊戲將於7月2日展開萬人刪檔封測；大宇資(6111)旗下《明星志願》系列新作《明星志願-璀璨星戀》宣布將於暑假展開Android版本刪檔封測；唯數(6626)取得由唐家三少同名小說授權改編的手遊《新斗羅大陸》台灣、香港、澳門營運權，事前登錄及App Store、Google Play雙平台預約即日同步啟動。

《黃易群俠傳M》是網龍今年最重要的一款遊戲，遊戲經過多次優化，今天啟動事前登錄活動及封測程式預先下載，將於7月2日至7月6日展開封測活動，本次刪檔封測共推出Android APK及PC電腦版本，讓玩家可以跨平台自由體驗，以進度來看，最快封測結束後再行調整，正式版本就會推出。

大宇資第1季推出《大富翁10》，銷售情況不錯，約賣了30多萬套，預估下半年會推出4～5款。其中，《明星志願》系列新作《明星志願-璀璨星戀》，去年12月舉辦的菁英測試活動獲得許多玩家的建議，研發團隊不斷優化調整以期更貼近玩家的需求，暑假展開Android版本刪檔封測，也將在封測後上市。

唯數取得由唐家三少同名小說授權改編的100％還原熱血動畫手遊《新斗羅大陸》台灣、香港、澳門營運權。唐家三少的創意揮灑，成就了玄幻小說中的全新經典IP，不僅小說獲得6000萬點擊的驚人數據，動畫也創下160多億觀看次數，且此紀錄仍隨著動畫熱播而持續更新中。此外，小說續集、番外、漫畫、電影、連續劇及手遊等泛娛樂全面起飛，更彰顯其強大的IP魅力。《新斗羅大陸》為正版授權改編的RPG卡牌手遊，在原作的基礎上，貫徹小說主線故事，實現核心精髓玩法。

(時報資訊)