元大金(2885)旗下元大人壽為了讓保險相關科系的學子更了解保險公司運作，自2014年起即與大專院校合作，提供學生實習機會。除了可到有興趣的部門實習，預先了解工作內容，元大人壽為了讓這些即將就業的新鮮人更瞭解保險公司的全貌，更推動「實習生保險素養養成計畫」，除了工作歷練，更期許這些年輕生命瞭解到保險的本質，未來推廣保險業存在的價值和保險真正的功能。

元大人壽自2019年第3季即針對內勤實習生展開為期10個月、共計20堂的保險素養課程，邀請公司內主管及6位具備MDRT(Million Dollar Round Table百萬圓桌)資格高績效壽險顧問來擔任講師，結合作業端與銷售端，讓實習生們認識保險公司。

除了說明保險公司的運作，更提供課堂學習，透過家庭財務安全與風險管理、保障缺口分析、解決方案、個案研討、稅務實務等面向，讓學員及早認識風險、強化保險保障觀念，讓這群未來的社會菁英除了對自己選擇的保險業有更深刻的認識，對職涯發展多一份篤定。

元大人壽多年來持續聚焦於保障型與高齡化商品，持續開發滿足國人生活、醫療、照護需求保障型商品，也將持續配合主管機關政策、推動保障型商品發展。

(時報資訊)