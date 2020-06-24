美國的反種族主義示威持續，多地有人破壞涉蓄奴或種族歧視的歷史雕像，就連首都華府的拉斐特公園都有民眾欲拆除前總統傑克遜的銅像。警方到場驅散清場，與示威者爆發肢體衝突，2人被捕。此外，還有示威者在聖約翰聖公會教堂的柱上，以噴漆噴上「BHAZ」一詞，意即「黑宮自治區」（Black House Autonomous Zone）。傑克遜生前是奴隸主，川普曾指對方是他最崇拜的總統之一。

黑宮自治區（路透）

對於上述行為，川普推文寫道：「只要我仍是你們的總統，首都華盛頓就不會有自治區。如果他們（示威者）嘗試這樣做，他們會遭受強硬的武力對待！」

推特認為這言論涉及謾罵與暴力，於是又被推特標示違反政策。

川普也表示，他將簽署行政命令加強保護雕像，對於破壞或篡改公共財產紀念美國軍人雕像的人士，祭出聯邦法律規定的最高10年徒刑。川普長子小唐納則提議，以川普的雕像取代被拆除的雕像。

另外，羅德島州英文全名「The State of Rhode Island and Providence Plantations」，其中「Providence Plantations（莊園）」一詞，被指有蓄奴制含義。州長雷蒙多22日簽署行政命令，將官方文件的州名縮減該詞，立法機關也將推動全民公投正式更改州名。羅德島州曾是18世紀奴隸貿易買賣重鎮。

(中時 )