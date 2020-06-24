國立陽明交通大學合校案討論多時，教育部24日正式行文，將兩校合併計畫書送呈行政院。(李侑珊翻攝)

國立陽明交通大學合校案討論多時，教育部今(24)日正式行文，將兩校合併計畫書送呈行政院，目前只待行政院拍板定案，這起深受矚目的公立大學合併案便將正式通過，而兩校合併後的第一任校長遴選工作，更將隨機展開，新校長一上任，合校工程便完成。

在教育部今日行文給行政院的公文中指出，此案歷經兩校多次討論，多次將計畫書送達教育部並修正。考量到兩校合併後，學生數1萬7000多人，教師數達1400人，校地更有139公頃。合併後雙方學術互補、學術領域更多元，且合併後規模擴增，有助資源整合及提升學校競爭力。

教育部也在文內提到，兩校合併過程，所需必要性搬遷相關費用、系統整合費用等合併基本設施補助，達新台幣4億元，教育部將依實際進程，在年度預算中逐年核列。另因應合併所需陽明校區建設館舍，包含「智慧健康大樓及動物中心」、「南校區整體公共設施與景觀工程」及「其他衍生費用」等經費，約為新台幣26億元，符合校務發展方向，有助國內智慧醫療、生醫新創產業發展與人才培育，爰請行政院支持兩校循公共建設預算辦理。

交大與陽明大學採輪流對外發言，目前由陽明大學負責回應媒體。陽明大學主秘陳怡如表示，原本計畫希望在8月1日完成合校，但依照現在公文送程進度來看，無法如期，但兩校在教學、行政以及各系所討論上，初階段都已完備，甚至合校之後可參用的法令規章草案也已擬好，其中包含性平、校教評等10個校級法案規定；也就是說，現在就等行政院拍板定案，便可開始啟動校長遴選。

陳怡如也提到，行政院公文拍板後，陽明交大就會組遴選委員會，原則上遴選新任校長需要6個月的時間，如果按照計畫，希望明年2月1日選出新校長，只要新校長選出來，宣誓上任當天，便是兩校正式合併基準日，屆時合校工程便大功告成。

(旺報 )