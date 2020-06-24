28歲許姓男子，對外自稱天道盟正義會大哥，在桃園地區經營網路賭博，2年內不法獲利達上億。若賭客無力償還債務，許嫌即指揮、操控幫眾持槍恐嚇、潑漆、撒冥紙、砸店等手段，對被害人暴力討債。刑事局偵查第二大隊與新北市海山分局組成專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方調查，去年10月間，因黃姓被害人丈夫積欠3、400萬元賭債，許嫌動員數名幫眾包圍黃姓被害人檳榔攤，恐嚇30萬、逼簽200多萬本票，再逼迫黃姓被害人交出名下汽車強制開走。

另於今年3月間，吸收少年加入該幫派，並利用少年可減輕或免除刑責，讓他們充當第一線執行暴力人員，遙控幹部率領少年成員駕駛權利車衝撞被害人住家大門，隨即將車棄置現場逃逸。

專案小組追查，許嫌將部分不法所得用來購買公寓後，再改建為分租套房，由親友代為管理聯繫承租客，意圖隱匿不法所得。警方同步拘提許嫌及手下共17人到案，查扣勞力士綠水鬼、沛納海等10只名表及相關證物，另聲請查扣2輛市價260萬名車、2間公寓，全案依組織、洗錢等罪嫌移送法辦。

(中時 )