朝鮮半島局勢風雲詭譎之際，美國與日本22日在青森縣三澤基地聯合舉行大型戰備演習，包括隱形戰機在內共31架軍機在跑道集結，展示快速空中戰力生成的能力，部分戰機更掛載空對地巡弋飛彈，似在刻意警告北韓不要輕舉妄動。

演習名為「大象漫步」，軍機起飛前在跑道集結，形成互相靠近的隊形，之後通常會以最小間隔起飛，以便於最短時間內讓最多軍機出動。駐日美軍23日表示，這是三澤基地首次舉行雙邊及聯合「大象漫步」演習，參與的軍機包括美軍12架F16戰機、2架E/A18G電子攻擊機、1架C12運輸機、2架MC130J特戰運輸機、1架P8A反潛巡邏機，日本航空自衞隊則派出12架F35A隱形戰機及1架CH47運輸直升機。

美軍指出，演習展示空軍核心任務，即空中優勢、全球打擊、快速全球機動、指揮與控制，以及情報、監察和偵察等。此外，由美軍提供的照片可見，F16掛載AGM158聯合空對地飛彈，這款巡弋飛彈射程可達370公里。由於三澤基地是駐日美軍其中1個主要空軍基地，若朝鮮半島爆發衝突，部署當地的戰機將會是主力反應部隊。

(中時 )