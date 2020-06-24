國泰航空獲香港特區政府牽頭啟動390億港元資本重組方案，同時宣布啟動新一輪自願無薪假安排。國泰航空原定本周初截止員工申請第二輪無薪假（SLS2），最新獲75％合資格員工申請，略少於首輪無薪假約8成員工。國泰向員工表示，會延長申請時間至6月28日（周日）。

國泰航空3月時表示，該公司2.5萬名員工將無薪休假，這個數量達其員工總數的75％。

國泰航空6月9日在港交所發公告宣布獲香港政府注資390億港元進行重組。港府是第一次採取向私營公司注資並持股的方式對國泰航空予以救助。

根據國泰航空發布的官方消息，這項資本重組計劃將由三個部分組成，A部分：國泰航空在取得必要股東批准的前提下，向香港政府發行港幣195億港元的優先股及分離認股權證。

B部分：國泰航空在取得必要股東批准的前提下，向現有股東配發港幣117億元的供股股份。C部分：香港政府向國泰航空提供78億港元過渡性貸款，並可實時提取使用。

(工商 )