台北大巨蛋建照變更前天簽准，但卻遭北市議員林亮君爆料，大巨蛋商場棟地下2至3層樓共10間張貼消音棉，建管處對此也要求遠雄公司拆除，建管處指出，因機房位於地下層角落，且未有燈光，巡查人員不易及時發現，目前已通知遠雄公司主動拆除，並派員確認拆除情形。

台北市長柯文哲今下午主持公安會報，針對遠雄在大巨蛋張貼消音棉，要求建管處說明，柯文哲說，事情往往發生就只有監察單位不知道，就像「整條路都知道哪裡有賭場，只有管區不知道」，為什麼議員會知道，發現的人卻沒有告訴建管處？

建管處回應，議員不會跟我們回報是誰爆料的，但據了解，發生這樣的情況有幾種可能性，大部分產生都是工程款的糾紛，才會造成下包商爆料，也會增加巡查人員和巡查次數。

對此，柯文哲說，不要故意去犯法，監察單位不要說不知道，每次出事就說增加巡查次數或人數，但5年來錢櫃大樓查了44次，有用嗎？不需要檢查的就不要檢查，一旦檢查就要確實改進，有天真的出事，要禁得起社會的考驗。

柯文哲也要求，建管處內部重新檢討，不可以整條路都知道哪裡有賭場，只有管區不知道。

(中時 )