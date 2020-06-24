酷暑難耐，導致學生頂著高溫上課，由於教育部尚未把冷氣機列入教學必要設備，造成「一國多制」。國民黨團今天表示，根據教育部國教署數據指出，若全國3300所中小學全面加裝冷氣設備需350億元，電費每年預估8.1億元，呼籲蔡政府動用前瞻第二期的4200億元預算，改善校園電力設備，並為學校加裝冷氣，維護偏鄉、經濟弱勢孩子的受教權。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，政府官員坐在辦公室吹冷氣辦公，有想過孩子們在如此高溫環境學習狀況會好嗎？很遺憾至今政府都無法具體承諾，連教育部都知道地方政府裝設冷氣，會有財政上的困難，既然知道了就應該協助地方政府在學校裝冷氣、改善電力設備，並分三年推動完成。

藍委林思銘說，學校遲等不到政府挹注裝冷氣，轉向家長募款，造成有些班級能裝設、有的班級無法裝，形成「一校兩制」。他指出，教育部在前瞻一期建設經費執行率不到66％，希望教育部編列前瞻二期預算供學校加裝冷氣。

「今天斤斤計較，不肯把經費投資教育，明天就等著蓋監獄」，藍委葉毓蘭指出，教育部長潘文忠說，改善電力系統裝冷氣，爭取列入前瞻預算，除了解決購買冷氣問題，應由中央統一規劃，補足財政狀況不一，因城鄉差距導致無法支付電費的問題，用國家統籌規劃來因應。

藍委李德維說，由於疫情嚴重，許多學校必須開窗下開冷氣，加重電力負擔，一旦超過電量，要被罰款，導致家長會必須面臨負擔額外罰款的費用與電費，呼籲教育部拿出魄力，協助已經有冷氣的學校家長與學生，更希望行政院正視台灣如此高溫，學生面臨學習的環境。

(中時 )