由新竹清華大學與世新大學陸生共同發起的「陸生返台推動小組」，再度寄信給衛福部長陳時中。（李侑珊翻攝）

包含港澳在內，11個國家地區的境外生即將在本周返台，但當中沒有陸生。由新竹清華大學與世新大學陸生共同發起的「陸生返台推動小組」，再度寄信給衛福部長陳時中，不只表達對首批入境畢業生名單當中，沒有看到陸生而深感遺憾，也希望指揮中心比照2月限制陸人入境的作法，公布大陸各省感染風險等級，讓台灣民眾真實地了解大陸目前情況。

以下是「陸生返台推動小組」寄給陳時中的信件全文

尊敬的陳時中部長：

您好！首先，對於教育部和疫情指揮中心6月17日對境外生返台提出具體方案，尊重境外生受教權益，我們表示感謝。同時，我們也為港澳等地的應屆畢業生可以回到學校感到高興。然而，第一批入境的畢業生名單當中，我們沒有看到陸生的名字，深感遺憾。

在此，基於「科學防疫」和「學生權益」，我們對疫情指揮中心提出3點呼籲，

1. 信息公開。請指揮中心明確並公布中國大陸的疫情感染風險等級，並比照2月限制陸人入境之作法，公布中國大陸各省感染風險等級。

截止6月23日为止，各地感染風險等級是開放學生入境的前置條件，對其評判標準和評判結果的透明公開一是必要之舉，二是讓7000多等待了150多天的學生們心裏有個底，不必陷入遙遙無期的等待。

2.應屆畢業生入境的前置條件和短期商務人員一致。畢業生和短期商務入境人士同屬短期入境，既然低和中低感染風險國家／地區的短期商務人士可以入境，那麼低和中低感染風險國家／地區的畢業生群體也應可以入境。

3.超前部署，避免防疫資源空置。以第一批開放的2238個入境學生為例，若其中部分境外生第一批時間內無計畫返台或無法返台，應讓有需要返台的學生補缺。

為避免防疫資源空置，我們呼籲各校確定每批可以承接的隔離人數，並以【有實際返台意願】的應屆生—舊生—新生之順序排位補闕，儘快讓有需要的境外生在暑期返台，以免造成境外生集中在開學前返台、導致後期防疫壓力巨大甚至無法負荷的情況。

最後，為了所有人的安全，我們呼籲，經過審慎評估，應當在當前的入境方案中加入行前核酸檢測等措施。

陸生返台推動組

2020.06.23

(旺報 )