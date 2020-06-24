土城運動中心冰宮地壺冰壺運動。（新北市體育處提供／許哲瑗新北傳真）

迎接端午節4天連假，新北市各國民運動中心推出多項趣味比賽，有另類的陸上龍舟賽、也有結合特殊運動的「冰壺碰立蛋」體驗，為端午節增添趣味；體育處長洪玉玲表示，炎炎夏日，盼民眾過端午、多運動，健康享受4天連假，活動資訊可上各大運動中心查詢。

洪玉玲介紹，五股運動中心25日將舉辦另類陸上龍舟賽，將健身器材划船機上裝上龍頭，測量划行距離判定比賽勝負；土城運動中心每年都有冰上划船比賽，今年雖受疫情影響停辦，仍推出「冰壺碰立蛋」活動，以冬奧獨特的競技項目「冰壺」，搭配端午節立蛋習俗，冰壺碰倒立蛋即可得分。

此外，三鶯運動中心去年首度舉辦划船大賽，民眾反應熱烈，今年結合鄰近的鶯歌運動中心，共同推出端午「粽磅回歸」系列活動，提供民眾INBODY檢測及場租優惠，划船大賽則分為男子組及女子組，以划船機測量划行距離，第一名可獲得體適能月票1張。

洪玉玲表示，適逢炎炎夏日，新莊、淡水、新五泰等國民運動中心，也安排多項水上活動，並開設水上安全宣導課程，提供民眾過節消暑好選擇；新北運動聚點NO.3新莊中港大排願景館WayPoint Fitness將於25日開始營運，推出各項肌力競賽及報名優惠，詳情可上官網查詢。

(中時 )