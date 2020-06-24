警方現場查扣保險套、濕紙巾、計時器等證物。（基隆警方提供／許家寧基隆傳真）

新冠肺炎疫情解封，國旅遊客暴增，基隆知名淫窟「鐵路街」，有業者在端午節連假前打出「本土辣人妻」噱頭，打算大撈一筆，警方派出剛畢業的小鮮肉員警佯裝嫖客，果然吸引女淫媒上鉤，趁2名七年級人妻正褪去衣物，當場表明身分，將3人送辦。

基隆鐵路街艷名遠播，先前受新冠肺炎疫情影響，東南亞短期旅台女子銳減，生意也大不如前，近期疫情趨緩，政府推動安心旅遊，並祭三倍振興券刺激消費，有腦筋動得快的業者，打著通姦除罪化，推出人妻上陣，滿足嫖客幻想。

第一分局長婁子才得知後，找來警專畢業，甫分發至派出所的菜鳥警察佯裝嫖客，並選在業者生意最好的晚間8點多時段前往查緝，一名許姓女「三七仔」見小鮮肉生澀在巷內探頭察看，立即上前拉客，並多送5分鐘吸引兩警消費。

其中1名員警進入房內後，見賣淫女子身材惹火、頭髮還染成藍色，在昏暗燈光下，更顯動人，趁著女子脫去衣服時，趕緊出示身分，讓女子大吃一驚，隨後警方展開蒐證，現場查扣保險套、潤滑液及計時器等證物。

警方調查，許姓女子說因為疫情失業，只好當起淫媒拉客，每拉1人可抽200元，另外2名台籍女子也稱為了擔家計，只好下海賣淫；警訊後許女被依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦，2名台女則依違反社會秩序維護法各裁罰1500元。

(中時 )