端午節即將來臨，緊接著26日就是聯合國制定的「國際反毒日」，台中市政府警察局第二分局特別前往轄內錦平社區發展協會辦理「『毒』樂樂不如『粽』樂樂」犯罪預防宣導活動，準備了應景的機智問答，隨機訪問在場民眾，意外發現民眾不僅包粽子手藝了得，對毒品相關知識也相當了解「搶著回答」，現場笑聲不斷。

警二分局的犯罪預防宣導團日前到錦平里所舉辦的「粽藝大集合-端午助弱濟貧活動」現場，活動辦理以關懷弱勢團體為主軸，邀請包粽達人現場教學，轄內里民每年都熱情參與。

宣導團們將反毒、防詐、防竊盜等犯罪預防宣導融入民眾生活中，除了舉辦有獎徵答、設攤宣導，還特地帶來大朋友小朋友都玩的愛不釋手的「電流急急棒」，測試自己雙手的穩定度，有民眾一次就過關，驕傲的說「我沒吸毒，手不會抖」，引來圍觀民眾喝喝大笑。

分局長蔡元戎表示，辦理宣導活動不但是強化民眾預防被害的能力，更希望透過影片與民眾產生共鳴、宣傳，達到實際宣導的功效。呼籲民眾遇有毒品問題，可撥打「0800-770880」(請請你，幫幫我)尋求協助；若發現社區有毒品等其他犯罪者出現，可透過「友善通報網」向警方檢舉，協助將犯罪者趕出社區，警民共同努力打造安全無害健康家園。

(中時 )