高雄市長補選登記今(24日)截止，民進黨推出陳其邁參戰，民眾黨徵召參選人、親民黨高雄市議員吳益政，至於，國民黨徵召的參選人則是市議員李眉蓁，三人皆已完成登記。消息曝光後，先前主持北漂青年座談會後爆紅的正妹李明璇，也在臉書動態寫下心聲，更向大家喊話，「現在需要握緊拳頭，穿起裝備，大家，我們要一起開始打怪。」

藍徵召李眉蓁出馬，李明璇曝光心情。(取自李明璇臉書)

41歲的李眉蓁是高雄市3連霸的議員，中午11時由父親李榮宗、國民黨文傳會主委王育敏、副祕書長謝龍介等人陪同至高市選委會完成登記參選。媒體問到是否會找韓國瑜輔選，李眉蓁表示「當然啊，一定是我們要尊重的對象」，對於這麼好的團隊就這樣被罷免掉，感到很難過。

另外，談到對手陳其邁，李眉蓁則是坦言，陳其邁知名度比她高很多，希望這次補選能來場君子之爭，高雄已厭倦抹黑，不要再有仇恨，自己會以專業、年輕的形象，來改變高雄新未來。

對此，李明璇今下午則是在臉書限時動態中提到，「市長和議長都需要補選，除了走過感嘆感傷，更多的是，現在需要握緊拳頭，穿起裝備，大家，我們要一起開始打怪。」

(中時電子報)