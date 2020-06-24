商務NB、遊戲機及網通伺服器需求延續，瀚宇博(5469)第3季營運可望維持高檔，瀚宇博董事長焦佑衡表示，7月訂單看起來很強，需求沒有一下子轉弱的跡象，第3季還不錯，可望維持第2季水準。

瀚宇博今天舉行股東會，焦佑衡特別在會後召開記者會，儘管全球新冠肺炎疫情未止，瀚宇博因商務NB、遊戲機及網通伺服器接單狀況不錯，第3季業績可望延續第2季高檔。

受到新冠肺炎疫情大陸廠區延後復工，以及認列轉投資公司虧損影響，瀚宇博第1季稅後盈餘為2.03億元，年減40.12%，單季每股盈餘為0.41元，不過，隨著商務NB需求自第2季湧現，且大陸廠復工順利，瀚宇博業績第2季重回成長軌道，前5月合併營收回升至163.75億元。

焦佑衡表示，瀚宇博一直固守在NB等產業，第1季疫情發生時大家都很保守，不過第2季NB及伺服器等產品開始轉旺，第2季非常忙碌供應客戶需求，第3季還是很忙碌，7月訂單看起來很強，第3季還不錯，可望維持第2季水準，不過，全球疫情沒有很快結束的樣子，各國人員無法自由流動，無法判斷第4季會不會有影響。

就產品來看，目前PC與NB佔瀚宇博營收比重約40%到45%，公司近幾年積極佈局網通設備、IPC及伺服器等，網通產品佔比已拉升至15%，預估未來佔比還會攀高，伺服器佔比亦由過去的個位數攀升至10%，至於原本佔比約6%到8%的遊戲機，因今年遊戲機廠新機上市，可望較往年增加1%到2%。

近2年華科集團陸續入股佳邦(6284)、嘉聯益(6153)等，逐步擴大產品線及營運規模，對此焦佑衡表示，公司入股其他公司不是為了做大營收，而是為了將產品做得更好，公司每年都在做設備汰舊換新，希望做到效率化，才會有利潤出來，才能成為客戶最忠誠的夥伴。

(時報資訊)