德國企業信心創下史上最強勁的彈升，在歷經新冠肺炎疫情高峰後，這個歐洲最大經濟體的商業已經見到黎明前的曙光。

德國最大的智庫Ifo經濟研究所周三公布，6月商業景氣指數為86.2，較5月上修後的79.7大幅攀升，優於市場預估的85.0，並創下1990年兩德統一後開始進行這項調查以來最強勁的升幅。

Ifo總裁Clemens Fuest在聲明中表示，企業對目前情況的評估有所改善，且預期更樂觀，德國企業已經見到黎明前的曙光。

(時報資訊)