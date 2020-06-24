《國際經濟》Ifo：德國6月企業信心 創史上最強勁的彈升 17:052020/06/24 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國企業信心創下史上最強勁的彈升，在歷經新冠肺炎疫情高峰後，這個歐洲最大經濟體的商業已經見到黎明前的曙光。 德國最大的智庫Ifo經濟研究所周三公布，6月商業景氣指數為86.2，較5月上修後的79.7大幅攀升，優於市場預估的85.0，並創下1990年兩德統一後開始進行這項調查以來最強勁的升幅。 Ifo總裁Clemens Fuest在聲明中表示，企業對目前情況的評估有所改善，且預期更樂觀，德國企業已經見到黎明前的曙光。 (時報資訊) #德國 #Ifo #最強勁 #企業信心 #彈升 也許您會感興趣 財經熱門新聞 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 大逆襲…華為突圍劍橋！川普政府爆北京驚人陰謀 - 財經 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 這檔飆漲背後…台股爆危機？專家洩驚人跡象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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