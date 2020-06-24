周三香港股市漲多回落，終場恆生指數收跌0.50%，為24781.58點。國企股(H股)跌0.57%，為9936.66點。

蘋果公司前景看俏，隔夜股價再創新高，概念股逆勢上揚，通達集團大漲12.5%，丘鈦科技漲6.72%，瑞聲科技漲5.44%。蘋果周一在「全球軟體開發者年會」（Worldwide Developers Conference,WWDC）發表iOS 14、iPadOS 14、macOS Big Sur與watchOS 7等旗下裝置的新版作業系統，並宣布未來Mac電腦，包括今年晚些時候將推出的新款，都將改採自家設計的ARM架構處理器，而非英特爾的晶片。市場對此多給予正面評價。

國美創始人黃光裕已於近日出獄，相關概念股集體飆升，中關村漲停，國美零售漲17.39%，國美金融科技飆升47.3%，拉近網娛暴漲55.74%，國美通訊漲停。

(時報資訊)