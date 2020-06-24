盛弘(8403)醫藥旗下盛雲電商6月完成現金增資2.5億元，增資股東除母公司盛弘外，尚有中華開發、工研院數位經濟基金、資策會等重要法人參與策略投資。盛雲電商預計將在今年底前公開發行，明年將在興櫃市場掛牌。

國內唯一主打B2B醫藥雲端採購平台的盛雲電商，已完成對國內躍獅連鎖藥局的併購，並著手整合具20年專業通路經驗的中型醫藥批發商。

盛雲電商走向「虛實融合」OMO(Online-Merge-Offline)商業模式，積極打造台灣首家AI數位化醫藥平台，標誌在跨領域資源的整合下，台灣醫藥健康產業邁向國際化數位轉型的重大里程碑。

盛雲電商董事長黃齊元說，經過這次疫情後，診所與藥局將加重扮演第一線深入社區醫療的角色定位。如亞馬遜在2018年買下網路藥局新創PillPack後，今年1月又在加拿大、英國、澳洲等地申請「亞馬遜藥局(Pharmacy)」籌組新團隊大舉進軍醫藥領域，足見科技巨頭爭相湧向這塊寶地。

已經擁有台灣第一大數位化採購平台的盛雲電商，如今以「智慧+」創造出台灣絕無僅有的O2O醫藥健康平台，為台灣健康產業生態系的數位轉型升級，樹立了最佳典範。

盛雲母公司盛弘醫藥董事長楊弘仁表示，國際醫療產業未來的發展方向，將是領域間的相互協作；盛弘作為資源整合者，大力推動集團生態系的綜效布局，盛雲併購躍獅，能更有效運用資源優勢，共同創造線上融合線下的B2B2C通路生態，未來集團仍將在數位轉型的過程中，持續引領產業趨勢發展，率先為台灣建立可複製的創新價值。

盛雲電商主打B2B醫藥雲端採購平台，從聯合購藥、配貨、分析庫存到醫材租賃，打造創新的一站式線上平台。擁有25年系統經驗的盛雲電商執行長何俊聰表示，2020年將是關鍵年，產業的線上經濟將會超過線下，再加上現在新冠肺炎等疫情，更加深了宅經濟的線上活動。這次先在盛弘的挹注下，盛雲完成集團內整併躍獅的通路經驗，邁向虛實整合(OMO)的新階段發展。

(時報資訊)