「三圓青島」大股東、前立委陳榮盛的媳婦陳信婷，涉嫌教唆男子黎孝忠遞送2顆子彈包裹，恐嚇總統蔡英文遠房表哥、三圓建設董事長王光祥，陳、黎2人遭依槍砲、恐嚇罪嫌起訴。黎男之前遭檢方羈押禁見，今移審台北地院時，想一肩扛下罪責，否認受指使，法官認為有勾串之虞，仍裁定羈押禁見。

王光祥今年4月間收到裝有2顆子彈的包裹，檢警獲報循線逮捕寄送人黎男，黎男辯稱只是想「教訓一下」，但因兩人並不認識，檢察官懷疑幕後另受人指使，以有共犯未到案為由，對黎男聲押禁見獲准。

檢警追查發現，黎男假扮快遞送子彈當天，開車載黎男的司機是受陳信婷指使，並掌握黎男當天以LINE詢問陳女：「大安路沒有人，要不要繼續？」，陳女回：「當然要，送去南京東路公司」故認定陳女是共犯，將她逮捕到案後，檢察官諭令20萬元交保。

檢方23日依槍砲、恐嚇罪嫌起訴黎、陳2人，全案24日移審北院。開庭時，黎男承認遞送子彈，但仍否認受人指示，法官認為他依然有勾串證人、共犯之虞，裁定羈押禁見。

(中時 )