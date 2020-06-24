大陸國防部6月24日下午，舉行例行記者會，記者提問，本月以來，美台互動頻繁。美軍運輸機首次穿航台島上空，美驅逐艦再次通過台灣海峽。美防長埃斯珀還發推文稱，美將繼續維持對民主台灣的承諾。請問發言人對此作何評論？

大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，台灣是中國不可分割的一部分。台灣事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方頻繁打台灣牌，想通過「切香腸」的方式來危害中國的主權和領土完整，這完全是癡心妄想。解放軍始終保持高度戒備，有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。

另有記者提問，近日，美國防長艾斯培稱，中國在東海、南海的行為給印太地區帶來不穩定因素，美將與地區盟友一起，對抗試圖削弱別國主權，破壞國際規則的中國。艾斯培還稱中國企圖利用新冠病毒散布混亂並怪罪他國。請問發言人對此作何回應？請評價一下當前的中美兩軍關系。

吳謙表示，近來美防務部門領導人罔顧事實，渲染所謂中國威脅，挑撥地區國家關系，對中國抗疫努力進行污名化，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

吳謙說，當前，在地區國家的共同努力下，東海、南海的局勢總體是穩定的。這充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平。反觀作為域外國家的美國，打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。對於「削弱別國主權，破壞國際規則」這頂大帽子，我們原物奉還，我相信美方才是名副其實。

(旺報 )