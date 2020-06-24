朝陽科大航空大樓斥資4億元興建，24日動土，預計明年夏天完工啟用。（林欣儀攝）

看好航空產業未來發展，同時接軌國際就業市場，朝陽科技大學繼去年成立航空機械系對外招生，今年再獲教育部核准設立「飛行與民航人員技術系」、將於明年開始招生，校方24日舉辦新建「航空大樓」動土典禮，由董事長楊天生主持，場面熱鬧而隆重。

台中市副市長令狐榮達及楊天生、朝陽科大校長鄭道明等人共同執鏟，為新建航空大樓動土。楊天生表示，朝陽科大在過去歷任校長的努力下，國際聲望持續提升，還能在景氣不好的情況下籌設航空學院，期許航空大樓成為學校未來新亮點。

鄭道明指出，朝陽科大的辦學願景就是成為一所世界級大學，其任務包括深耕台灣、邁向國際，近年來積極打造國際化校園，除招收來自世界5大洲、14個國家近千名境外生，師資團隊也朝國際化，目前約有20名外籍師資來自世界12個國家。

鄭道明強調，航空產業是邁向國際化的學系，學校從4年前籌設航空學院，2年前獲教育部許可成立航空機械系，今年又獲准成立飛航系，是空軍官校以外第一所培養飛行人員與相關工程人員的大專校院，盼幫航空產業節省培養專業人員時間，也讓朝陽培育的人才能到全世界就業。

基地面積1200坪的航空大樓將成為未來人才培育搖籃，校方指出，該建築斥資4億元興建，為地上5層RC鋼構，建築選用符合省能、省水及綠建材設備，預計明年夏天完工啟用，未來大樓內可停放定翼型飛機、直升機，幾乎是可容納一架737客機。

航空學院籌備處院長江支弘表示，未來將與長榮航空飛行學院、澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學合作，共同培育民航專業人才。

(中時 )