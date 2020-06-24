氣溫持續酷熱，今日全國用量電來到3716.95萬瓩，是今年首次飆破3700萬瓩，登上史上用電第三高，距離打破歷史新高紀錄僅「一步之遙」。於此同時，台電以大學指考來臨用電尖峰等三大因素，宣布今晚重啟台中火力電廠2號機組，正式加入供電行列。

歷史用電尖峰為2019年7月17日的3738.3萬瓩，今天3716.95萬瓩登上歷史第三高，也是6月份最高。台電主管解釋，之所以今天破3700萬瓩，是因為多日高溫熱累積，加以午後雷陣雨偏少關係。

統計今年上半年用電量已年成長1.57％，已高於預期。台電預估，進入7月盛夏後，酷暑氣候將讓用電量更形升高。7月上旬預估尖峰可達3770萬瓩，7月中旬至8月中旬更可能達3791萬瓩新高。為努力讓備轉容量率維持10％，因此必須啟動2、3號機。

對於2號機今晚重啟，台電表示是綜合考量三大因素，除氣溫今夏用電尖峰，下週大學指考外，機組已完成環保改善工程，又正值夏季非空污季也是原因，第三則是2部機組廢證的裁罰已遭環保署撤銷，加入供電合乎法律規定。

中火電廠原本2、3號機因中市府生煤爭議，去年12月被撤銷生煤操作許可證而停機，不過今年3月遭環保署反撤銷處分。台電說明，目前兩機已停機近半年，需要進行調校測試，選擇負載較低的假日進行測試，同時讓1號機利用此期間停機檢修。

台電強調，中火未來機組運轉調度，不會因為2號機加入而有所改變，且今年10月進入空污季更將推動「擴大自主減煤」，最多運轉機組數減為7部，且總發電量不超過330萬瓩，絕對不會「火力全開」。

(中時 )