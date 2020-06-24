《馗降：粽邪2 The Rope Curse 2》前導預告｜2020鬼月全台顯靈

繼2018年《粽邪》首度將「送肉粽」儀式搬上大銀幕，贏得暑假檔華語片票房冠軍之後，電影原班製作團隊睽違二年推出磅礡續作《馗降：粽邪2》，取材「送肉粽」儀式中的「跳鍾馗」環節，描寫主角身負鍾馗天命驚險除煞的故事。續集的拍攝規模不僅大幅提升，劇組跑遍台北、台中、桃園、彰化等地取景，導演及團隊對於猛鬼出沒景點情有獨鍾，務求帶給觀眾逼真的恐怖臨場感。

上週官方海報最新曝光的卡司組合更是網羅了資深及新銳演員一時之選，《馗降：粽邪2》由金馬影帝李康生領銜，資深演員陳博正、雷洪、顏正國、陳雪甄、楊慶煌，新生代則由台北電影節最佳新演員許安植領軍，劉國劭、孫安佐、夏紫薇，備受觀眾期待。不僅如此，本片更加碼邀請《粽邪》主演鄒承恩、夏于喬、李亞臻驚喜客串！

《馗降：粽邪2》由金馬影帝李康生領銜主演，講述身負鍾馗天命驚險除煞的故事。（華影國際影藝提供）

本次曝光的前導預告，由天不怕地不怕的網紅灰熊(孫安佐飾演)，偕同具有通靈能力的佳敏(許安植飾演)，大膽直播召來「椅仔姑」開起序幕。「椅仔姑」為台灣中北部一帶著名的鄉野奇談，召喚儀式必須準備一些小女孩的衣物、剪刀、針線、胭脂水粉等當作供品，問事者則緊抓住一只竹椅凳的兩側絕不能鬆手，然後唱出「椅仔姑」的歌謠，如果召喚成功，竹椅會往下墜落變得沉重且搖晃不已，據說是因為「椅仔姑」已經坐上來了，此時可以向祂問卦求卜，然而預告片中可以看到，召喚儀式完全失控，幸而得到路過的火哥(李康生飾演)相助，幾位年輕人才僥倖逃過一劫。殊不知更大的災厄正虎視眈眈，準備將他們拖入地獄的漩渦......

以「送肉粽」儀式為主軸的系列續集《馗降：粽邪2》，不僅將「椅仔姑」這個流傳已久的台灣民間信仰首度曝光大銀幕，更聚焦在鬼王「鍾馗」激戰邪靈「鬼師傅」。電影描述身負鍾馗天命、能見陰陽的火哥，在與鬼師傅的對決中遭遇嚴重的意外，身心受到重創，從此一蹶不振。五年後，佳敏與火哥居住的小鎮陸續爆發上吊身亡事件，天命，中邪，一線之隔，一場攸關生死的考驗如暴風雨般降臨，蟄伏多年的鬼師傅已伺機而起，你要面對還是逃避？…

《馗降：粽邪2》製作格局與恐懼指數皆超越首集，延續台灣傳統民俗儀式與都市傳說的核心精神，《馗降：粽邪2》除了帶給觀眾驚嚇娛樂之外，也試圖傳達恐懼背後，每一段與人生、與天命搏鬥的故事。《馗降：粽邪2》預計於今年農曆鬼月，強勢壓境！

(中時 )