八德警分局阻詐破百萬 郵局分享心得 17:222020/06/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德警分局24日由偵查隊隊長沈介茗（右）與八德、大溪等郵局各分支局經理、科長進行發放振興券期前作業及交流金融機構阻詐心得。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德警分局24日由偵查隊隊長沈介茗與八德、大溪等郵局各分支局經理、科長進行發放振興券期前作業及交流金融機構阻詐心得，並分享八德分局2件遭詐總財損金額百萬元案例供與會人員參考及攔阻成功案例。 警方表示，歹徒常利用「假冒檢警機關」、「假交友」名義，請民眾到郵局、銀行匯款。沈介茗說，警察工作需要民間共同協助，金融機構從業人員適時反應通報，警力即時到場合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量，也持續呼籲民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢。 (中時 ) #八德 #郵局 #民眾 #八德警分局 #金融 也許您會感興趣 社會熱門新聞 曾當街熱吻！黨國大老第二春鬧翻 熟女音樂家嗆「每月30萬不夠花」 - 社會 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 老翁突昏倒！正妹狂哭跪地人工呼吸 原來真實身分是… - 社會 正妹飆重機無法駕馭 男友目睹她下一秒噴飛爆頭 - 社會 愛河分屍案 高大成分析死因：男性死者、體重逾80公斤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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