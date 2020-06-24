桃園市八德警分局24日由偵查隊隊長沈介茗與八德、大溪等郵局各分支局經理、科長進行發放振興券期前作業及交流金融機構阻詐心得，並分享八德分局2件遭詐總財損金額百萬元案例供與會人員參考及攔阻成功案例。

警方表示，歹徒常利用「假冒檢警機關」、「假交友」名義，請民眾到郵局、銀行匯款。沈介茗說，警察工作需要民間共同協助，金融機構從業人員適時反應通報，警力即時到場合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量，也持續呼籲民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢。

(中時 )