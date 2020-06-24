親民黨高雄市議員吳益政上午代表民眾黨參加高雄市長補選登記，距離8月15日還剩下約40天，國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政、民進黨陳其邁將共同競選市長寶座。然而，時代力量主席徐永明卻批「帶職參選亂象續存高雄，那罷韓是投心酸的？」

徐永明昨（23）晚就在臉書指出，雖樂見高雄選舉跳脫傳統藍綠對決基本盤的框架，但舊政治的陋習卻還存在。李眉蓁和吳益政應向陳其邁辭官參選看齊，呼籲新政治別步上韓國瑜後塵。

今（24）高雄市長補選登記最後一天，徐永明再度強調，被點名帶職參選的國民黨、民眾黨候選人李眉蓁和吳益政仍然帶著市議員的職務登記參選。「韓國瑜帶職參選帶被罷免殷鑑不遠，表示高雄市民無法接受，但現在這種亂象還繼續在高雄市發生」，徐永明接著說，「那罷韓真的是投心酸的。」

徐永明再指出，民眾黨過去曾對帶職參選表示「這是一場改變政治文化的社會運動，需要大家一同加入」，但民眾黨推派的高雄市長候選人卻在登記時嗆聲說「不要說我犧牲，結果你們下次還是帶職參選，我不是王八蛋嗎？」用這種態度來面對高雄市民殷切期盼的補選，是瞧不起高雄市民嗎？

最後，徐永明表示自己曾預言「帶職參選」這亂象在2022會是高峰，現在反而提前兩年就發生，光是高雄市長補選三個人中就有兩人帶職參選。他再次呼籲，各政黨應立法禁止帶職參選亂象，「支持新政治的價值，讓舊政治的陋習徹底走進歷史！」

(中時電子報)